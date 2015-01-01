В свет вышел очередной номер журнала «Компаньон magazine»

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Главным героем «Компаньон magazine» №2 за 2017 год стал врио губернатора Пермского края Максим Решетников. В эксклюзивном интервью главному редактору журнала Ольге Дерягиной он рассказал о том, почему ощущает себя человеком президента России Владимира Путина и не имеет ничего общего с героем Джуда Лоу в сериале «Молодой Папа», почему опытный управленец ведёт себя как тренер и подбирает в свою команду людей с собственным мнением, в какие игры играют элиты и за горами ли 300-летие Перми — «Ход Решетникова».

«Манны небесной я не жду», — утверждает глава Кунгурского района Вадим Лысанов. Обязанности муниципального руководителя он исполняет уже шесть лет и ключевым фактором эффективности называет умение со всеми договариваться и правильно расставлять приоритеты.

Пермское журналистское сообщество отметило людей, чья деятельность, по мнению СМИ, оказалась наиболее значимой по итогам прошлого года. Подробности в фоторепортаже с церемонии вручения премии «Выбор прессы» — «Возведённые на трон».

Формирование регионального пантеона героев — списка людей, чьи дела могли бы служить примером для пермяков и вдохновлять их на позитивное действие, способствует улучшению жизни в крае, считает Андрей Борисов. Будучи директором Государственного архива Пермского края он поделился своими размышлениями о локальной истории со студентами в студии «ЗС ТВ». Подробности в материале «Место, где творится история».

Достойным образцом для подражания является баронесса Элен деЛюдингаузен. «Не цивилизованно жить только для себя. Я хотела бы оставить что-то людям, что-нибудь для пользы дела», — говорит она и не бросает слов на ветер. О жизни последней из рода Строгановых читайте очерк Светланы Федотовой «Она с ними одной крови».

В советское время было не принято интересоваться судьбами «бывших» людей, в отличие от биографий старых большевиков. Поэтому информация о том, как сложилась жизнь некогда именитых людей Пермской губернии, стала появляться только в 1990—2000-е годы. «Компаньон magazine» изучил документы, которые хранятся в ГАПК —«Бывшие» люди: олигархи Пермской губернии перед революцией и после.

Никон Кирьянов был простым крестьянином из Габово Зюкайского сельсовета. И если б не его мечта — превратить родное село в рай, то так и остался бы он известным лишь соседям с нескольких дворов. «Пермское райское» — история о том, к чему приводят мечты.

Начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой информации Законодательного собрания Пермского края Игорь Чарный поделился личным опытом автотуризма и описал его преимущества — «От Перми до Венеции».

Специальный проект этого номера «Бренд обзор» станет надёжным путеводителем в мир качественных товаров и услуг.

В рубрике «Мастерство» мы продолжаем повествование об известной семье пермских художников: «Три «О». Елена Оборина».

«Зов улиц» — так называется очередной материал рубрики «Своё дело». На сей раз вас ждут откровения пермяков, увлёкшихся когда-то протестной культурой американских чёрных и превративших хип-хоп в дело своей жизни.

Общественная активистка Надежда Баглей размышляет о том, что мешает преобразованию городского пространства Перми: «На берегу малой реки».

Председатель Пермского регионального и Пермского городского отделений Союза композиторов России Игорь Машуков признаётся, что при написании своих произведений руководствуется писательским принципом и его музыка связана с местом, где он живёт, и личными переживаниями: «Мне всегда была интересна авангардная музыка».

Творите и действуйте! Ваш «Компаньон magazine».

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