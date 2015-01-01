Глава региона и глава Перми оценили ход ремонта дорог в краевом центре

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Глава региона Максим Решетников распорядился жёстко контролировать эффективность расходования бюджетных средств на ремонт дорог и призвал руководство муниципалитетов лично выезжать на объекты, контролировать подрядчиков, следить за исполнением сроков.

Глава региона совместно с и.о. министра транспорта Пермского края Николаем Ухановым и главой Перми Дмитрием Самойловым проинспектировали ход реконструкции и содержания одного из ключевых маршрутов города — шоссе Космонавтов от аэропорта до площади у Центрального рынка.

В минувшем году на участке от аэропорта до реки Мулянка была завершена масштабная реконструкция автодороги. Работы выполнены на 99%. В этом году на объекте необходимо завершить работы по строительству надземного пешеходного перехода в районе остановки Совхозная, работы по устройству тротуаров, благоустройству и обустройству дороги. На реализацию проекта из дорожного фонда края будет направлено 69,1 млн руб.

Сейчас в целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности шоссе Космонавтов на участке от автомобильного моста через реку Мулянка до ул. Архитектора Свиязева прорабатывается вопрос реконструкции данного участка. На этом участке планируется расширить проезжую часть до шести полос и реконструировать развязку на пересечении с ул. Оверятской. Как сообщил Николай Уханов, этот участок дороги будет передан в собственность Пермского края для дальнейшего проведения работ по реконструкции. Сейчас городские власти готовят необходимые документы для проведения этой процедуры.

На пересечении шоссе Космонавтов с улицами Мира и Архитектора Свиязева ведётся строительство круговой развязки за счёт инвестора — ООО «Ла Терра», которое планирует строительство здесь торгового центра. Проект предусматривает строительство кольцевой развязки с организацией регулируемых пешеходных переходов, также будет проведён ремонт сетей наружного освещения, строительство тротуаров и велодорожек. Сейчас подрядчик ведёт работы по строительству ливневой канализации, а также приступил к укладке дорожной одежды. Окончание реконструкции намечено на октябрь 2017 года.

Далее проверяющие направились в сторону Центрального рынка. В прошлом году за счёт федерального финансирования с полной заменой покрытия было отремонтировано два участка автодороги от ул. Оверятской до ул. Архитектора Свиязева. На сегодняшний день покрытие на этих участках находится в нормативном состоянии. Однако остались участки, где ремонт не был проведён в прошлом году, и они требуют обновления.

Как рассказал Дмитрий Самойлов, в этом году в рамках федерального финансирования будет заменено асфальтовое покрытие, обновлен бортовой камень и освещение на участках от ул. Дениса Давыдова до ул. Стахановской, включая Оверятское кольцо, а также от ул. Стахановской до Центрального рынка.

Напомним, на днях глава региона Максим Решетников презентовал проект «Управляем вместе», благодаря которому каждый житель Прикамья сможет принять активное участие в программе развития Пермского края. На данный момент функционируют два раздела: ремонт дорог в крае и благоустройство территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году в Прикамье будет приведено в порядок около 500 км дорог и благоустроено более 800 дворов.

Источник — администрация Перми