Пермское УФАС возбудило дело в отношении двух пермских перевозчиков

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ООО «Мега-Групп» обратилось в Пермское УФАС России с жалобой на действия трёх компаний: ООО «Закамский автобус-1», ООО «Закамский автобус-2», ООО «Закамский автобус-3». Согласно договору с департаментом дорог и транспорта администрации Перми, пассажирские перевозки по автобусному маршруту №20 «Микрорайон Новый Крым — Драмтеатр» осуществляет ООО «Мега-Групп». Однако транспортные средства перечисленных компаний-перевозчиков продолжали курсировать по указанному маршруту.

Пермское УФАС России выдало предупреждения перевозчикам о том, что они должны прекратить деятельность, содержащую признаки недобросовестной конкуренции, до 10 марта 2017 года. Представители перевозчиков сообщили, что требования выполнены. Однако 13 марта в антимонопольный орган вновь поступила информация с подтверждающими документами о продолжении противоправной деятельности.

Возбуждено дело по ст. 14.8 ФЗ «О защите конкуренции».

Источник — Пермское УФАС России