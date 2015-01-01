Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 18 апреля

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Пойдём по воде. В Пермском крае в очередной раз озаботились развитием туризма, на этот раз — водного.

В театрах меняется руководство. Новый директор Театра оперы и балета — Андрей Борисов; в ТЮЗе имя директора пока не названо.

Право на суд или право на жизнь? Защитники тяжелобольной осуждённой Натальи Балякиной пытаются смягчить ей наказание.

Контролируй это! В Пермском крае заработал портал «Управляем вместе».

Горячее о тёплом. В Перми прошли публичные слушания об актуализации схемы теплоснабжения города на 2018 год.

«Они просто хотят нас уничтожить». Способы расправы с предпринимателями в Перми приобретают инновационный характер.

Татьяна Терентьева: Менторство — понятие некоммерческое. Генеральный директор группы компаний «Бизнес-ментор» говорит, что бизнесу уже не интересно работать только ради денег.

Ментор и инвестор ходят рядом. Предпринимателей научат создавать свою модель бизнеса.

В погоне за легитимностью. Эксперты обсудили особенности избирательной кампании по выборам губернатора.

Фестивальные изменения. Rock-Line уходит из Перми, а «Балет Евгения Панфилова» выступит на горе Крестовой.

Хроники пермской Атлантиды. О том, как профессор Георгий Чагин потратил Строгановскую премию.

Вячеслав Самодуров: Классика — та сила, которая меня питает. Постановщик балета «Поцелуй феи» — о том, как ему работается в Перми.

Среди номинантов «Инновации» — два пермских проекта. В конкурсе примут участие «Лаборатория современного зрителя» и «Море возможностей».

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