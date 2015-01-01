Уволился замруководителя краевого ТУ Росимущества

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Алексей Шабалин уволился с должности заместителя руководителя ТУ Росимущества в Пермском крае, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Алексей Шабалин был назначен заместителем руководителя ТУ Росимущества в Пермском крае в начале октября 2016 года. Ранее он занимал пост гендиректора ОАО «РВ-Пермь» (создано для реализации проекта реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II).

Новый заместитель пока не назначен.

«Новый компаньон»