Уволился замруководителя краевого ТУ Росимущества
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Алексей Шабалин уволился с должности заместителя руководителя ТУ Росимущества в Пермском крае, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Алексей Шабалин был назначен заместителем руководителя ТУ Росимущества в Пермском крае в начале октября 2016 года. Ранее он занимал пост гендиректора ОАО «РВ-Пермь» (создано для реализации проекта реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II).
Новый заместитель пока не назначен.
«Новый компаньон»
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