Среди номинантов «Инновации» — два пермских проекта

В конкурсе примут участие «Лаборатория современного зрителя» и «Море возможностей»


Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»
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Лабратория современного зрителя
Фото: Марина Дмитриева

Как сообщает сайт Colta.ru, 17 апреля Государственный центр современного искусства в составе Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» объявил список номинантов государственной премии в области современного искусства «Инновация».

Из 353 заявок, поданных на конкурс из более чем 50 городов России, экспертный совет премии отобрал по пять проектов в каждой из конкурсных номинаций.

В номинации «Образовательный проект» заявлена «Лаборатория современного зрителя» Пермского театра оперы и балета. Куратором просветительско-образовательного проекта значится художественный руководитель театра Теодор Курентзис. «Лаборатория...» работает с  октября 2016 года. Цель этого цикла событий, в который входят творческие встречи и мастер-классы, – подготовить публику к восприятию принципиально новых театральных событий, таких, например, как опера «Травиата» в постановке Рберта Уилсона или премьера сочинения Алексея Сюмака Cantos. Для каждого события разрабатывается свой цикл занятий. Кроме всего прочего, слушатели «Лаборатории...» получают возможность побывать на репетициях перед громкими премьерами.

Море возможностей
Фото: Валерий Заровнянных

В номинации «Региональный проект» заявлено «Море возможностей» Пермской государственной художественной галереи – исследовательский и выставочный проект, посвященный истории несостоявшихся переездов галереи и возможному предстоящему переезду в новое здание. Главным событием проекта стала уличная выставка, где в выкатных контейнерах художники представили своё видение различных эпизодов в истории проектирования нового места для галереи. Кураторы проекта – Владимир Береснев и Марина Пугина.

Кроме того, в номинации «Художник года» представлены два имени, не чужих для художественной жизни Перми – Это Дмитрий Булныгин, выставка которого проходит в настоящее время в музее PERMM, и Леонид Тишков, который нередко выставляется в пермских музеях – от Пермской государственной художественной галереи до Музея советского наива. У Булныгина в конкурсе участвует новый проект «Термитники», а у Тишкова – выставка «Взгляни на дом свой», которая недавно с успехом прошла в Пермской государственной художественной галерее. Булныгин номинируется от московского «Манежа», а Тишков – от нижегородского «Арсенала».

Победителей определит жюри в составе:

Александр Боровский, заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея;

Каролин Буржуа (Франция), куратор фонда Франсуа Пино;

Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина;

Тереза Мавика, директор фонда V-A-C;

Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы.

Церемония награждения лауреатов премии «Инновация» состоится в Москве 30 мая.

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