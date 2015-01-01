Среди номинантов «Инновации» — два пермских проекта В конкурсе примут участие «Лаборатория современного зрителя» и «Море возможностей»

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Фото: Марина Дмитриева

Как сообщает сайт Colta.ru, 17 апреля Государственный центр современного искусства в составе Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» объявил список номинантов государственной премии в области современного искусства «Инновация».

Из 353 заявок, поданных на конкурс из более чем 50 городов России, экспертный совет премии отобрал по пять проектов в каждой из конкурсных номинаций.

В номинации «Образовательный проект» заявлена «Лаборатория современного зрителя» Пермского театра оперы и балета. Куратором просветительско-образовательного проекта значится художественный руководитель театра Теодор Курентзис. «Лаборатория...» работает с октября 2016 года. Цель этого цикла событий, в который входят творческие встречи и мастер-классы, – подготовить публику к восприятию принципиально новых театральных событий, таких, например, как опера «Травиата» в постановке Рберта Уилсона или премьера сочинения Алексея Сюмака Cantos. Для каждого события разрабатывается свой цикл занятий. Кроме всего прочего, слушатели «Лаборатории...» получают возможность побывать на репетициях перед громкими премьерами.

Фото: Валерий Заровнянных

В номинации «Региональный проект» заявлено «Море возможностей» Пермской государственной художественной галереи – исследовательский и выставочный проект, посвященный истории несостоявшихся переездов галереи и возможному предстоящему переезду в новое здание. Главным событием проекта стала уличная выставка, где в выкатных контейнерах художники представили своё видение различных эпизодов в истории проектирования нового места для галереи. Кураторы проекта – Владимир Береснев и Марина Пугина.

Кроме того, в номинации «Художник года» представлены два имени, не чужих для художественной жизни Перми – Это Дмитрий Булныгин, выставка которого проходит в настоящее время в музее PERMM, и Леонид Тишков, который нередко выставляется в пермских музеях – от Пермской государственной художественной галереи до Музея советского наива. У Булныгина в конкурсе участвует новый проект «Термитники», а у Тишкова – выставка «Взгляни на дом свой», которая недавно с успехом прошла в Пермской государственной художественной галерее. Булныгин номинируется от московского «Манежа», а Тишков – от нижегородского «Арсенала».

Победителей определит жюри в составе:

Александр Боровский, заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея;

Каролин Буржуа (Франция), куратор фонда Франсуа Пино;

Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина;

Тереза Мавика, директор фонда V-A-C;

Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы.

Церемония награждения лауреатов премии «Инновация» состоится в Москве 30 мая.