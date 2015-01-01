За 2016 год Максим Решетников задекларировал доход больше 5 млн руб.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

На сайте мэрии Москвы опубликована декларация за 2016 год врио губернатора Прикамья Максима Решетникова.

За прошлый год глава Прикамья задекларировал доход в размере 5,69 млн руб. Он владеет 2/3 квартиры площадью в 258,4 кв. м, автомобилем Kia Cerato и двумя машиноместами. Супруга врио главы Прикамья имеет доход в размере 478 тыс. руб.

Отметим, что Максим Решетников был назначен врио губернатора в феврале 2017 года. До этого он занимал пост главы департамента экономической политики и развития Москвы