В реготделении КПРФ определились с кандидатурой на пост губернатора

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Как сообщил первый секретарь райкома КПРФ Владимир Корсун, на бюро крайкома пермские коммунисты единогласно проголосовали за Ирину Филатову.

«На сегодняшний день, мы приняли решение рекомендовать президиуму ЦК КПРФ рассмотреть кандидатуру Ирины Филатовой, и если центральный исполком одобрит наш выбор, то состоится официальное выдвижение Ирины Филатовой, как кандидата на должность главы Прикамья. Это произойдёт на втором этапе региональной партконференции, которая состоится после официального объявления выборов главы региона», — сообщил Владимир Корсун.

Кроме того первый секретарь райкома КПРФ отметил качества Ирины Филатовой, благодаря которым её кандидатура была направлена на рассмотрение в центральный исполком. По словам Корсуна она молодая, энергичная. Кроме того, является опытным юристом и отлично знает социальную обстановку и специфику Пермского края.

«Это грамотный управленец, которому мы доверяем. Ирина Филатова состоит в партии уже 10 лет и сможет достойно показать себя во время губернаторской кампании», — добавил Владимир Корсун.