Rock-Line уходит из Перми... ...но остаётся на взлётной полосе

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Сергей Копышко

В 2017 году старейший в России рок-фестиваль Rock-Line в Перми проводиться не будет. Причина — начало застройки традиционной территории проведения фестиваля — аэропорта Бахаревка. Об этом «Новому компаньону» сообщила продюсер фестиваля Елена Зорина-Новосёлова.

По словам Елены, она в течение года обдумывала новое место проведения популярного фестиваля, рассматривала разные варианты, но в итоге остановилась на аэродроме Лысьвы. Продюсер фестиваля относится к этому переезду как к возвращению к корням: первые Rock-Line проходили не в Перми, а на территории Пермского края — в Кунгуре под слоганом «Фестиваль в аномальной зоне». С 2006 года, после переезда на Бахаревку, слоган события — «Фестиваль на взлётной полосе». Елена Зорина-Новосёлова не намерена отказываться от него, поэтому место действия — по-прежнему аэродром, а аэродром в Лысьве — одна из самых сохранных площадок малой авиации, оставшихся в Пермском крае с советских времён.

Фестиваль состоится 30 июня — 2 августа. Хэдлайнеры первого дня — Настя Полева и группа «Ангел НеБес», второго дня — группы «Ундервуд» и «Кирпичи». Третий день посвящён специальному событию — акции «Линия камня. Коды реки Чусовая», которая пройдёт в старинном селе Кын Лысьвенского района на берегу Чусовой.

«Линия камня» — это буквальный перевод на русский язык английского Rock Line (точнее было бы «Линия скалы», но это детали). Акция включает в себя концерт инструментальной музыки на вершине скалы Стеновой боец, а также ночное видеошоу «Коды реки Чусовая». На стену камня-бойца будет проецироваться видео Валерия Кадочникова, посвящённое истории Чусовой от столкновения двух материков — Европы и Азии, на месте которого возникли Уральские горы, через средневековье (именно в Кыне была найдена самая известная бляшка пермского звериного стиля — «Медведь в жертвенной позе»), поход Ермака и горнозаводскую цивилизацию до возникновения всесоюзного туристического маршрута №58 и расцвета туристического сплава по Чусовой, благодаря которому Кын стал «столицей сплавщиков». Во время концерта и видеошоу зрители будут располагаться напротив Стенового — на поляне на другом берегу реки.

По словам Елены Зориной, организаторы фестиваля постараются учесть и разрешить все сложности, связанные с возможным массовым приездом зрителей в Кын. Будет организовано размещение в палаточном городке, а неасфальтированную дорогу от Лысьвы до Кына районные власти обещают привести в порядок. Палаточный лагерь будет организован и на лысьвенском аэродроме, а, кроме того, в Лысьве немало гостиниц на любой вкус. От лысьвенского автовокзала до аэродрома будет курсировать микроавтобус.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться