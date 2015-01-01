Олег Постников будет участвовать в выборах губернатора

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Фото: Константин Долгановский

Региональное отделение ЛДПР определилось с кандидатом, кто будет участвовать в выборах губернатора в Пермском крае.

По данным «Коммерсант-Прикамье», в качестве кандидата на выборы губернатора будет зарегистрирован координатор реготделения партии, лидер парламентской фракции ЛДПР Олег Постников.

Ранее в числе возможных кандидатов от партии назывался бывший вице-премьер, член фракции ЛДПР Игорь Орлов, но его кандидатуру решили не выдвигать.

Ранее стало известно о том, что региональный политсовет партии «Единая Россия» утвердил на участие в праймериз две фамилии: Максима Решетникова, главы Пермского края и Сергея Клепцина, депутата Законодательного собрания, председателя комитета по социальной политике.

«Новый компаньон»