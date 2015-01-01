АФК «Система» намерена купить пермский Hilton Garden Inn

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АФК «Система» пытается договориться о приобретении гостиницы, управлением которой занимается «Отель сервис» (ранее BS Hospitality Management). Речь идёт о гостинице Hilton Garden Inn Perm на 99 номеров, пишет газета «Ведомости».

Напомним, BS Hospitality Management была подконтрольна экс-губернатору Кировской области Никите Белых через компанию «Бизнес-контакт», которая занималась управлением активами бывшего губернатора. Теперь эта структура контролируются Norvik Banka. Мажоритарным акционером компании является предприниматель Григорий Гусельников. Собственники отелей — фирмы ООО «Альфа», ООО «ИСК» и ООО «Отели Урала». Их активы, как уточняется в СПАРК, заложены в ПАО «Норвик банк».

Напомним. BS Hospitality Management развивает сеть отелей семейства Hilton в России с 2008 года. Тогда пермский отель, расположенный по ул. Мира, 45Б, был включен в сеть на условиях франчайзинга и получил название Hilton Garden Inn Perm. Сейчас компания развивает как собственные, так и партнёрские гостиничные проекты в Перми, Кирове, Казани и Екатеринбурге. Пятизвёздный Double Treeby Hilton Ekaterinburg City Centre на 141 номер вместе с рестораном на 70 мест был открыт в конце 2015 года.

Ещё в 2008 году УК BS Hospitality Management планировала построить гостиницу DoubleTree by Hilton Perm высотой 19 этажей за ЦУМом. Приступить к строительству отеля девелопер планировал в 2012 году, но проект так и не был начат. Компания получила отрицательное заключение госэкспертизы на проект, оспорить его в суде не удалось. Проект строительства был заморожен.

Также УК планировал построить гостиницу Hilton Garden Inn в Березниках. проект был направлен на экспертизу, но его так и не реализовали.

Сегодня продажа гостиниц Hilton сразу в трёх городах России: Перми, Екатеринбурге и Кирове - рассматривается как часть масштабной сделки по продаже украинской дочерней структуры Сбербанка Саиду Гуцериеву и Norvik Banka. Гусельников предлагал Сбербанку в виде оплаты сделки четыре гостиницы Hilton, в том числе недостроенный объект в Можайске. Гусельников в качестве оплаты сделки предположительно может отдать Сбербанку 98% АКБ «Вятка-банк», земельные участки в Подмосковье, отели Hilton в Екатеринбурге и Можайске, а также рефинансированные займы объёмом в $23,4 млн, полученные операторами Hilton в Кирове и Перми.

«Новый компаньон»