Юрий Трутнев за год увечил свой доход до 356,9 млн руб.

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Сегодня, 14 апреля, на сайте правительства РФ были опубликованы декларации о доходах и имуществе председателя и членов правительства РФ.

Согласно представленной отчётности, годовой доход заместителя председателя правительства РФ- полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева увеличился почти в 2,3 раза с 153,8 млн руб. до 356, 940 млн руб.

Его супруга задекларировала годовой доход в размере 834 тыс. 776 руб.

В совместной собственности Юрия Трутнева и его супруги также значатся земельный участок площадью 3 тыс. 742 кв. м, два жилых дома 345,6 и 170,8 кв. м и нежилые помещения.

И легковые автомобили: БМВ Х6 М50D, Порше Cayenne Turbo, Мерседес Бенц ML 350 4 Matic, Ниссан Patrol — квадроцикл ATV Polaris и автоприцеп Tiki -Treiler X300L и снегоход Bombardier INC.

Напомним, уроженец Перми Юрий Трутнев был назначен заместителем председателя правительства РФ 31 августа 2013 года. До этого, в 1994 году, он был избран депутатом Законодательного собрания Пермской области и Пермской городской думы. В Законодательном собрании Юрий Трутнев возглавлял комитет по экономической политике и налогам. В декабре 1996 года был избран мэром Перми, получив 61% голосов, в декабре 2000 года — губернатором Пермской области.





«Новый компаньон»