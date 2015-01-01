Победитель краевого конкурса «Учитель года 2017» получил премию главы Прикамья

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Сегодня, 14 апреля, во Дворце детского (юношеского) творчества состоялось торжественное закрытие XXVIII краевого конкурса «Учитель года 2017» и награждение победителей.

В конкурсе участвовали 187 педагогов из 44 муниципалитетов Прикамья. В прошлом году в конкурсе соревновались 158 педагогов из 41 муниципалитета. Победители были названы в шести номинациях: «Педагог дошкольного образования», «Педагогический дебют», «Педагог профессионального образования», «Социально-педагогическая», «Педагог-психолог», «Лидер в команде».

Абсолютным победителем краевого конкурса «Учитель года 2017» стал учитель искусства и МХК предметно-языковой школы «Дуплекс» (Пермь) Максим Расторгуев.

В номинации «Педагог дошкольного образования» победила воспитатель детсада №88 Светлана Бузмакова (Березники).

Первое место в номинации «Педагогический дебют» завоевал учитель истории и обществознания «Лобановской средней школы» Виктор Хомутов.

Лучшим педагогом профессионального образования признана педагог «Осинского аграрного техникума» Вероника Катаева. Победителем в номинации «Социально-педагогическая» стала учитель информатики и ИКТ, физики, «Базовой средней общеобразовательной школы №1» из Александровского района Гульсина Тютина. В номинации «Педагог-психолог» победила педагог-психолог «Школы №18 для обучающихся с ОВЗ» из Перми Ольга Феденко. Лидером в команде признана стала команда «школы №8» (Березники). В частности, лидер команды заместитель директора по учебной работе Наталья Старкова.

От лица главы региона Максима Решетникова заместитель председателя правительства Пермского края Ирина Ивенских поздравила всех победителей конкурса и пожелала педагогам успехов в работе:

«В конкурсе с каждым годом участвует всё больше номинантов. Многие из вас изменили свои профессиональные установки, научились открыто делиться своими наработками и осмысленно перенимать чужой опыт. Чтобы учить, надо самому учиться, и вы делаете это каждую минуту, каждый день».

Впервые абсолютный победитель краевого конкурса «Учитель года» получил премию главы Пермского края в размере 500 тыс. руб. Победители в остальных шести номинациях также получили денежные премии и возможность пройти образовательные стажировки.

Отметим, по итогам рейтинга, проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации в 2016 году, Пермский край занимает одну из лидирующих позиций по количеству педагогов, участвующих в региональном этапе конкурса «Учитель года», а также по результативности участия наших педагогов в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России». За годы проведения конкурса в региональном этапе приняли участие порядка 4 тыс. учителей. При этом за последние пять лет лауреатами российского конкурса стали три пермских педагога, которые также вошли в число 15 лучших педагогов России: в 2012 году — учитель географии СОШ №7 (Пермь) Ирина Баскевич; в 2015 — учитель физической культуры СОШ №2 (Пермь) Роман Азманов; учитель истории гимназии №3 (Пермь) Ольга Корчагина.

Источник — администрация губернатора Пермского края