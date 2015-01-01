Максим Решетников и Сергей Чемезов обсудили развитие предприятий в Пермском крае

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В пятницу, 14 апреля, в Москве состоялась рабочая встреча главы Пермского края Максима Решетникова и генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. В рамках встречи стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между предприятиями региона и «Ростеха», в том числе ПАО «Мотовилихинские заводы».

«Уверен, что сотрудничество с «Ростехом» поможет развитию промышленных территорий, наших предприятий, в первую очередь, «Мотовилихинских заводов», а также созданию новых, высокотехнологичных рабочих мест», — отметил глава Прикамья Максим Решетников.

Источник — администрация губернатора Пермского края