ФРП Пермского края расширяет возможности предоставления льготных займов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Москве состоялась рабочая встреча директора Регионального фонда развития промышленности Пермского края Марата Гакашева и заместителя директора федерального ФРП Сергея Вологодского.

В ходе встречи Марат Гакашев проинформировал заместителя директора ФРП о деятельности регионального фонда и сообщил, что на сегодняшний день потребность предприятий Пермского края в льготном финансировании по программам регионального фонда составляет более 900 млн руб., что в значительной степени превышает бюджет ФРП Пермского края, сформированного на ближайшие два года.

«Соглашение между фондами подписано, что означает, что мы готовы привлекать дополнительное финансирование из федерального ФРП на проекты в рамках программы «Совместные займы», которая позволит региональному фонду утроить кредитное «плечо», — сообщил Марат Гакашев.

Напомним, доля федерального ФРП в займе по программе «Совместные займы» должна составлять не более 70%, не менее 30% должно приходиться на региональный институт развития. Заём предоставляется на условиях софинансирования проекта со стороны заёмщика в объёме не менее 50% общего бюджета проекта.

«Фонд заинтересован в развитии промышленности в регионах через льготные займы», — отметил Сергей Вологодский.

Он подчеркнул, что у фонда нет ограничений — заявку на получение займа может подать частная или государственная компания, малый или крупный бизнес.

Также в ходе совещания стороны обсудили целесообразность запуска других программ: «Проекты консорциумов», «Программа станкостроения», а также «Лизинговые проекты» в рамках деятельности регионального фонда.

В 2017 году Региональный фонд развития промышленности Пермского края планирует поддержать более пяти проектов, часть из которых будет профинансирована на условиях совместно займа с федеральным ФРП.

Источник — администрация губернатора Пермского края