Эксперты отмечают профицит на рынке нефтехимии «Метафракс» принял участие в отраслевой конференции

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5-6 апреля генеральный директор ТД «Метарфакс» Олег Мамаев посетил ежегодную отраслевую конференцию «Нефтехимия России и СНГ» (г. Москва). В рамках мероприятия был представлен обзор крупных проектов по производству метанола, аммиака и карбамида на территории России, а также новейшие технологии химической переработки метаносодержащих природных газов. В конференции 2017 года приняли участие представители крупнейших нефтехимических компаний, в том числе партнёров ГК «Метафракс» — «Сибур», «Лукойл», «ЕвроХим», ГК Титан и др.

Олег Мамаев, генеральный директор ТД «Метафракс»:

— Это хорошая площадка для общения с представителями отраслевого сообщества, которая даёт возможность получить представление о ситуации и тенденциях на рынке и пообщаться с ключевыми игроками отрасли.

Топ-менеджер отмечает, что ситуация, сложившаяся сегодня в целом на рынке нефтехимии, не очень благоприятна. Эксперт указывает на общую нестабильность, прямую зависимость отраслевых рынков от цен на нефть, сокращение спроса на продукцию, вызванное вводом новых мощностей.

Олег Мамаев, генеральный директор ТД «Метафракс»:

— На рынке метанола мы последнее время наблюдаем спекулятивные тенденции с ценами как внутри страны, так и за её пределами. Возросший российский рынок находится в профиците (перенасыщение, — ред.). При этом, позиции «Метафракса» можно назвать стабильными — с одной стороны компания уже законтрактована по основным видам продукции, с другой, некоторая часть продукции уже находится в продаже в рамках спотовых (с моментальной оплатой, — ред.) сделок. Кроме того, наличие в долгосрочной аренде ёмкостного парка на Балтике позволяет осуществлять в Финляндии «пересадку» метанола для прямой поставки европейским потребителям.

По словам топ-менеджера, немаловажно, что сегодня наращивает свои мощности один из основных потребителей «Метафракса» — крупнейший производитель синтетических каучуков и пластиков в России «Нижнекамскнефтехим»(НКНХ). По информации Rupec, в результате проводимой модернизации мощности компании по выпуску изопренового каучука СКИ-3 вырастут с 280 до 330 тыс. тонн. Также к февралю 2017 года НКНХ планирует завершить проект по увеличению производительности завода бутилового каучука. Проводимая реконструкция позволит нарастить показатели выпуска продукции до 220 тыс. тонн для выполнения контрактов с мировыми шинными поставщиками, в частности Pirelli, Michelin, Bridgestone.

«Это означает, что в 2018 году только для изопрена потребуется 330 тыс тонн метанола, существует так же потребность в метаноле для производства МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир, — ред.) — добавляет Олег Мамаев. — Несмотря на непростую экономическую ситуацию, все эти факторы дают нам основание с уверенностью смотреть на ближайшую перспективу».

«Новый компаньон»