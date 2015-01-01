УФАС рассмотрит жалобу на аукцион по летнему содержанию дорог Кунгурского района

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Как сообщают в пермском антимонопольном ведомстве, жалоба на нарушения при проведении торгов поступила от ООО «ДорТехстСтрой» . Заявитель считает незаконными действия «Управления развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района» при проведении аукциона на летнее содержание автодорог Кунгурского района. Администрация Кунгурского района необоснованно отклонила заявку компании на участие в электронном аукционе, поскольку используемые пиломатериалы, по мнению заказчика, не соответствовали требованиям ГОСТ.

Однако ООО «ДорТехстСтрой» ссылается на отсутствие указанного требования в аукционной документации. Рассмотрение жалобы назначено на 18 апреля 2017 года.

Напомним, аукцион на летнее содержание автодорог Кунгурского района был объявлен 22 марта 2017 года. Максимальная цена контракта составила 10,4 млн руб.