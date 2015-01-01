В двух пермских театрах меняется руководство Новый директор Театра оперы и балета — Андрей Борисов; в ТЮЗе имя директора будет названо в следующем сезоне

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Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», практически одновременно ушли со своих постов два театральных директора — исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Галина Полушкина и директор Пермского ТЮЗа Марина Зорина.

Галина Полушкина пошла на повышение: ей предложена должность заместителя министра культуры Пермского края.

В официальном релизе краевого минкульта содержится комментарий предшественника Полушкиной в директорской должности — председателя Пермского отделения Союза театральных деятелей, директор Театра-Театра Анатолия Пичкалёва:

«Галина Кирьяновна — это отличная кандидатура на должность заместителя министра культуры Пермского края. Сейчас необходимо, чтобы в министерстве появился человек, который отвечает за строительство и реконструкцию учреждений культуры. Объектов много: в первую очередь, это вторая сцена театра оперы и балета, но есть и галерея, и проблема реконструкции сцены нашего театра и т.д. Галина Кирьяновна, безусловно, может быть полезна в этой должности».

Исполнительным директором Театра оперы и балета назначен кандидат исторических наук Андрей Борисов, ранее занимавший должность директора Государственного архива Пермского края (ГАПК). Контракт с ним подписан в правительстве Пермского края 14 апреля в 11.00. Борисов — заядлый театрал, к тому же имеет хорошие связи в минкульте РФ. В ближайшее время ему предстоит «разрулить» ряд сложных организационных вопросов, связанных с выпуском оперы «Богема», проведением Дягилевского фестиваля и поездкой оркестра MusicAeterna во главе с Теодором Курентзисом на Зальцбургский фестиваль. Кроме того, на него свалятся проблемы, связанные со строительством новой сцены театра.

Исполняющим обязанности директора ГАПК назначен Игорь Киреев, бывший заместитель Борисова.

Бывший директор Пермского ТЮЗа Марина Зорина пока не определилась с новым местом работы, однако, по словам главы городского департамента культуры и молодёжной политики Вячеслава Торчинского, он ценит качества Марины Аркадьевны как руководителя и намерен предложить ей новую должность. Новый директор ТЮЗа пока не назначен. По словам худрука театра Михаила Скоморохова, он не намерен торопиться: имя преемника Зориной станет известно в начале следующего театрального сезона. В настоящее время обязанности директора исполняют два человека: Артём Агеев занимается творческими и организационными вопросами, а Юрий Фролов — хозяйственными.