Начни бизнес рядом с домом: акция на коммерческие площади в ЖК «Альпийская горка»!

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Мечтаешь о просторном офисе в центре города? PAN City Group приготовил для вас специальное предложение: только четыре офиса в ЖК «Альпийская горка» площадью от 59 кв. м по цене 49 тыс. 900 руб. за квадратный метр!

Жилой комплекс «Альпийская горка» — это современный жилой комплекс, расположенный в центре города по ул. Чернышевского. Развитая инфраструктура и удачное расположение комплекса обеспечивают не только лёгкую транспортную доступность ко всем основным магистралям города, но и успешное развитие торгово-офисной недвижимости. Удачная синергия жилой и коммерческой недвижимости в данном жилом комплексе на первом и втором этажах обеспечивает будущему покупателю хороший трафик: в жилом комплексе проживает около 7 тыс. жителей.

У жилого комплекса сформировалась своя, неповторимая атмосфера. Уже сейчас в ЖК «Альпийская горка» разместились коммерческие объекты аудитории бизнес- класса: от крупного продуктового магазина сети «Семья» до элитного салона красоты.

Целью компании PAN City Group является создание комфортной среды для будущих арендаторов коммерческих площадей. Продуманные удобные планировки помещений и парковочные места в подземном паркинге, которые можно приобрести в собственность по специальной цене, сделают Ваш бизнес в ЖК «Альпийской горке» комфортным!

В продаже имеются помещения площадью от 59 кв. м и стоимостью — от 49 тыс. 900 руб. за кв. м.! Приятным бонусом для тех, кто рассматривает покупку офисного помещения, будет отделка «под ключ».

Имеется спецпредложение — помещение 488 кв. м за 36 тыс. руб. за кв.м!

Успевайте приобрести выгодную коммерческую площадь в собственность и начать свой бизнес в ЖК «Альпийская горка» на выгодных условиях!

Узнайте подробности об акции в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, Ш. Космонавтов, 111, корпус 43 или по тел. (342) 257-00-12.

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