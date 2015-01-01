«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» получил новый участок для добычи нефти и газа в Удмуртии

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Общество «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» стало победителем аукциона на предоставление права пользования недрами Быковского участка в Республике Удмуртия. Этот участок занимает площадь более 650 кв. км и располагается в Селтинском, Увинском и Якшур-Бодьинском административных районах республики недалеко от границы с Кировской областью.

На этой территории находится Быковское нефтяное месторождение и Чибирьинская структура, подготовленная к глубокому бурению.

«Одна из важнейших задач, поставленных руководством компании, — освоение новых перспективных с точки зрения геологоразведки территорий. Наше продвижение в Удмуртию — шаг в этом направлении. До конца 2017 года планируется начать бурение первой нашей скважины в республике», — рассказал представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

Сейчас специалисты «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и филиала «ЛУКОЙЛ-Инжиринг» «ПермНИПИнефть» ведут геологоразведочные работы в Удмуртии на Чукавинском и Чернушкинском участках. ​

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