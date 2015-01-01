В Перми обсудили перспективы автоматизации бизнеса и импортозамещения

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Бизнес-бранч «РБК-Пермь» собрал более четырёх десятков управленцев и IT-специалистов Прикамья. Эксперты и гости мероприятия обсудили вопросы внедрения систем автоматизации и эффективной оптимизации бизнес-процессов.

По данным VISE GUY REPORTS, мировой рынок систем автоматизации бизнес-процессов в 2014 году был равен $4,65 млрд и к 2022 году ёмкость BPM (business process management) сектора достигнет $17,96 млрд при условии роста 18,4%. Компания Research and Markets рост сектора оценивает в 37% и ожидает к 2019 году $22,45 млрд. Такие цифры в своём выступлении привёл московский спикер управляющий директор «Диасофт Платформа» Дмитрий Гребенщиков.

Особое внимание на бранче уделили вопросам создания российских платформ автоматизации процессов. По словам эксперта, сегодня заказчики не спешат переходить на отечественные IT-продукты, главная причина тому — привычка.

«Мне кажется, что будущее за импортозамещением, за качественными отечественными программами, которые рекомендуют себя на мировом рынке», — считает Дмитрий Гребенщиков.

В условиях санкций российским разработчиком пришлось теснее взаимодействовать друг с другом, это послужило толчком для развития отрасли.

Как отметили организаторы, выбранная тема интересна и актуальна для бизнес-сообщества.

«Любая автоматизация на предприятии — это, прежде всего, оптимизация расходов и процессов, которая делается для того, чтобы повысить эффективность. Итог эффективности — увеличение прибыли или адаптация к сложным экономическим условиям, если такие возникают на предприятии», — отмечает генеральный директор телеканала «РБК-Пермь» Андрей Шпорт.

Также в рамках мероприятия обсудили вопросы эффективного использования CRM-систем и облачных сервисов.

Отметим, что прошедший бранч стал первым в серии мероприятий «РБК-Пермь», направленных на выстраивание взаимоотношений с бизнес-сообществом региона.