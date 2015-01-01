«П-журнал» расскажет пермякам, как ужиться с котом и уменьшить квартплату

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Компания «ПЗСП» запустила «П-журнал» — j.pzsp.ru. Это онлайн-проект, наполненный интересными историями людей, лайфхаками для молодых и активных людей о комфортной и красивой жизни.

Как чисткой зубов сэкономить на коммунальных услугах и что делать, если соседи любят Верку Сердючку, а вы рок? Сколько будет стоить ваша квартира через пять лет и как взять ипотеку, если нигде официально не работаешь? Вместе с весёлыми картинками, видео и пошаговыми инструкциями об этом будет рассказывать новый портал «П-Журнал».

Издатель журнала — АО «ПЗСП» — называет проект экспериментом в пермской журналистике. На портале не будет новостей о происшествиях, политике и рекламы — только полезные и интересные истории, а также лайфхаки для молодых пар и студентов, как жить комфортно и красиво.

«Это журнал о жизни пермяков и о том, как её можно изменить, — говорит инициатор проекта, начальник отдела маркетинга АО «ПЗСП» Кирилл Николаев. — Мы рассказываем о ваших соседях и об их удивительных увлечениях, о лучших местах для бега в Закамске и о том, как подготовить к весне пластиковые окна».

Новые материалы уже появились и далее будут выходить практически каждый день на сайте «П-Журнала» http://j.pzsp.ru/. Кроме того, они будут размещаться в сети «ВКонтакте» в официальном паблике ПЗСП vk.com/permzsp. В журнале пять рубрик: «Деньги», «Живу как хочу», «Отношения», «П—Дизайн» и «Пространство».

Авторами проекта выступают ведущие редакторы и сотрудники пермских СМИ при поддержке коммуникационного агентства «Авеню-медиа».

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