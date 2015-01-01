Материальную поддержку труженики тыла получат до 9 мая

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В четверг, 13 апреля, в ходе заседания краевого правительства глава региона Максим Решетников подписал распоряжение правительства Пермского края, согласно которому ко дню празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне порядка 24 тыс. тружеников тыла получат единовременную денежную выплату в размере 3 тыс. руб. Всего на эти цели из резервного фонда Пермского края будет направлено более 72 млн руб.

Дополнительную финансовую поддержку получат жители Пермского края, проработавшие в тылу в годы войны не менее шести месяцев, а также награждённые орденами и медалями СССР за самоотверженный труд (труженикам тыла). Выплаты начнут производится с 19 апреля по системе, аналогичной системе выплаты пенсий.

Напомним, о решении единовременно выплатить ветеранам — труженикам тыла по 3 тыс. руб. глава Прикамья Максим Решетников объявил на заседании организационного комитета «Победа» 10 апреля. С инициативой ввести такую дополнительную социальную поддержку к нему обратился актив ветеранского движения.

Источник — администрация губернатора Пермского края