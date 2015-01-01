Максим Решетников презентовал портал «Управляем вместе!»

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Сегодня, 13 апреля, начал свою работу портал под названием «Управляем вместе!», где в скором времени появится информация обо всех дорогах, дворах, школах детских садах, больницах. С его помощью пермяки смогут контролировать строительство, ремонт и модернизацию объектов социальной инфраструктуры.

По словам врио губернатора Пермского края Максима Решетникова, новый портал позволит раскрывать информацию о ходе реализации программы развития Пермского края, а также наладит взаимодействие между жителями региона и властями. У любого жителя Прикамья появится возможность оставить жалобу на недобросовестных подрядчиков, а также предложить новые объекты для благоустройства.

Пока сайт работает в тестовом режиме, сегодня там можно увидеть какие дороги планируется построить и отремонтировать в этом году (их на портале 335), а так же узнать о планах по благоустройству дворов в крае.

Что касается дорог, то пока на портале отображены только региональные и муниципальные объекты, но в будущем планируется внести туда и федеральные.

По сути портал «Управляем вместе!» — это карта региона, на которую нанесены объекты строительства, о которых любой желающий может получить исчерпывающую информацию, а именно о перечне проводимых работ, сроках выполнения, и ознакомиться с проектной документацией.

Планируется, что в будущем можно будет увидеть фотографии с места проведения работ. На карту помимо дорог и дворов будут нанесены парки, многофункциональные центры, образовательные чреждения и больницы.

На портале можно будет оставлять жалобы на некачественную или отсутствующую работу подрядчика на объекте и в том случае, если произошёл срыв сроков или нарушение технологии. Срок рассмотрения обращений составит от 5 до 10 дней.

Через два месяца на портале будут проводиться голосование за объекты, которые по мнению пользователей необходимо благоустроить в 2018 году.

Проголосовать также можно будет во время общественных слушаний.

Доступ к порталу «Управляем вместе!» уже открыт: permkrai.ru/control/.