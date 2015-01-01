«Балет на закате» будет исполнен театром «Балет Евгения Панфилова» Фестиваль ландшафтного театра в Губахе пройдёт в шестой раз

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В разгар «белых» ночей у жителей Губахи и всего Пермского края снова будет возможность увидеть «Балет на закате». 24 июня в 21.00 артисты театра «Балет Евгения Панфилова» представят балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», поставленный Евгением Панфиловым, на горе Крестовой.

Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» проводит Молодежная студия-театр «Доминанта» (Губаха) с 2012 года. Его кульминационный эпизод — показ музыкальных спектаклей на вершине гора Крестовой. В разные годы спектакли в «декорациях» заката представляли Пермский театр оперы и балета, Театр-Театр, Московский театр Алексея Рыбникова. В этом году на горе впервые выступит «Балет Евгения Панфилова».

Событие пользуется огромным успехом и собирает тысячи зрителей из Перми, Губахи, Чусового, Кизела, Березников, Соликамска и других городов Пермского края. Чусового, Кизела, Березников, Соликамска и других городов Пермского края.