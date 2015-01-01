Провал в Соликамске увеличился в полтора раза

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Стали известны новые размеры провала в садовом товариществе «Ключики» в Соликамском районе. Они составляют 151 на 168 метров. Глубина провала — около 53 м.

По последним официальным данным на март 2016 года, его размеры составляли 90 на 109 м при глубине в 75 м.

Как известно, этот провал в нескольких километрах от селитебной части Соликамска был обнаружен 18 ноября 2014-го года. На тот момент его размеры составили 20 на 30 м. Как выяснилось вскоре, обрушение произошло на глубине 140 м в размытом грунтовыми водами соляном пласте.

Рост размеров провала в Соликамске объясняют обрушением его стенок. А уменьшение глубины — проведением спасательных работ «Уралкалием». Благодаря этому поставлен контроль над водопритоком. По словам начальника управления по работе с опасными производственными объектами предприятия Сергея Габова, у провала действует уникальная буровая установка, которая горизонтально бурит специальные скважины для закачки специального компонентного глинистого раствора. Эта масса и поступает в нижнюю часть провала, чтобы закупорить микротрещины и минимизировать приток пресных вод.

Также установлено оборудование для транспортировки глины в провал. Здесь организовано восемь профильных линий, по которым маркшейдера контролируют просадку почвы.

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