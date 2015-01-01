В Перми будут судить «пранкера»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Свердловский районный суд направлено уголовное дело в отношении «пранкера» Сергея Давыдова, распространявшего в интернете недостоверные сведения, направленные на дезорганизацию деятельности суда и органов власти, сообщает краевая прокуратура.

50-летний пермяк обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (клевета), ч. 1 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия).

Следствием доказано, что он с 2014 по 2016 годы совместно с неустановленным лицом неоднократно звонил должностным лицам, а также судьям под разными именами и узнавал различные сведения. В отдельных случаях обвиняемый требовал вознаграждение за удаление или нераспространение этих сведений.

Так, Сергей Давыдов позвонил начальнику районного отдела образования, представился заместителем главы администрации Перми и попросил оказать содействие в получении путёвки в детский сад ребенку. Разговор был записан на диктофон и размещён в социальной сети. За то чтобы информация была удалена, он потребовал от начальника районного отдела образования 100 тыс. руб.

Также он позвонил одному из действующих федеральных судей Пермского края, и представившись председателем совета судей, попросил удовлетворить жалобу представителя заинтересованного лица. Телефонный разговор он записал на диктофон и разместил в интернете, добавив собственные комментарии.

«Новый компаньон»