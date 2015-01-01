Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 год

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12 апреля прошло заседание совета директоров ПАО «Уралкалий», в ходе которого был утверждён годовой отчёт компании за 2016 год и принято решение о проведении 20 июня годового общего собрания акционеров в Березниках и утверждении повестки. В связи с чем была установлена дата определения участников годового общего собрания.

Также совет директоров рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года и утвердить в качестве аудитора консолидированной отчётности по МСФО ЗАО «Делойт и Туш СНГ», по РСБУ — АО «Энерджи Консалтинг/Аудит».

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»