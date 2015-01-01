Состоялась встреча Дмитрия Медведева с Максимом Решетниковым
Сегодня, 12 апреля, состоялась рабочая встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и главы Прикамья Максима Решетникова.
Максим Решетников рассказал премьер-министру о ходе реализации ключевых проектов развития края.
«Своей первоочередной задачей считаю улучшение качества жизни людей. На сегодня в Пермском крае, по мнению жителей, больше всего вопросов вызывают дороги, благоустройство и здравоохранение. Решением этих проблем занялись в первую очередь», — отметил Максим Решетников.
Глава Прикамья сообщил Дмитрию Медведеву о направлении в этом году на решение «дорожного вопроса» рекордных 11 млрд руб. — на эти средства приведут в порядок более
Со своей стороны Дмитрий Медведев призвал внимательно следить за использованием денежных средств.
«Обязательно самым внимательным образом следите за эффективностью использования денежных средств, в том числе на дорожный ремонт и дорожное строительство, потому что эта всегда очень чувствительная и сложная тема должна быть под контролем», — сказал премьер-министр.
Также Пермский край активно реализует федеральную программу по формированию комфортной городской среды. В этом году будут благоустроены свыше 800 дворовых территорий, 47 общественных зон и пять городских парков. На эти цели из федеральной казны выделено 430 млн руб, из региональной — 350 млн руб.
«Такие беспрецедентные по своему масштабу для Пермского края работы стали возможны в том числе благодаря поддержке федеральных властей, дополнительному финансированию. Хочу поблагодарить вас, Дмитрий Анатольевич, за внимание, которое уделяете развитию регионов», — подчеркнул Максим Решетников.
Кроме того, Максим Решетников подчеркнул, что краевые власти продолжат инвестировать в инфраструктуру здравоохранения, в ближайшие три-четыре года в крае запланировано строительство 17 медучреждений разного профиля, в том числе семь детских поликлиник. Продолжится и поддержка сельского хозяйства — задача развитие жизни на селе, озвученная главой региона.
Источник — администрация губернатора Пермского края