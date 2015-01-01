Администрация Перми пытается взыскать с АО «Прогноз» почти 8 млн руб.

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Сегодня, 12 апреля, Арбитражный суд Пермского края зарегистрировал ещё одно исковое заявления к пермской IT- компании «Прогноз». На сей раз истцом выступил департамент земельных и имущественных отношений администрации Перми. Сумма иска составляет 7,914 млн руб.

Напомним, что это уже не первый иск к «Прогнозу» о взыскании задолженности. Так, волгоградская компания — ООО «Базис Инфо» — заявила свои исковые требования ещё 27 сентября 2016 года на сумму почти 400 тыс. руб. Она требовала признать «Прогноз» несостоятельным. Позже к этим требованиям присоединилось ООО «Инфинит», занимающееся разработкой компьютерного программного обеспечения.

Чуть позже были зарегистрированы иски СПАО «Ростелеком», ООО «Перспективные системы», ООО «Центр безопасной информации» и др. Наибольшую сумму исковых требований заявляет ООО «Дата+» (15 млн руб.).

Напомним, ещё в марте прошлого года в региональных СМИ появилась информация о масштабных сокращениях штата компании. Динамика выручки и прибыли компании уже тогда демонстрировала падение.

В марте 2016 пост гендиректора занял Максим Балаш. Смена руководства компании якобы и стала причиной ухода части её сотрудников.

В это же время Inline Technologies Group (ITG) договорилась о стратегическом партнёрстве с пермским разработчиком. Однако фактически произошло поглощение «Прогноза» более крупным представителем этого рынка: в октябре 2016 года компания перевела своих сотрудников в московскую Saprun Group — структурное подразделение холдинга ITG.

Отметим, что иск ООО «Базис Инфо» по-прежнему остался неудовлетворённым. Суд неоднократно откладывал рассмотрение дела и судебные заседания. Очередное слушание по иску «Базис Инфо» назначено на 14 апреля 2017 года.



