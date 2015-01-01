«Газпром трансгаз Чайковский» потратит на отдых детей сотрудников 20 млн руб.

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Сегодня на сайте госзакупок был объявлен аукцион на право оказания услуг по организации летнего отдыха детей работников «Газпром трансгаз Чайковский».

Победителю торгов предстоит обеспечить отдых 365 детей от 7 до 13 лет. На черноморское побережье дети будут доставлены самолётом с вылетом из Перми, Ижевска, Уфы и Нижнекамска.

Кроме того в техническом задании заказчик прописал требования к проживанию детей, они должны размещаться в 3-4 местных номерах корпусов находящихся на огороженной территории с бассейном и стадионом. По требованиям заказчика дети должны питаться пять раз в день. Также в непосредственной близости должен находиться песчаный пляж с тентами и шезлонгами.

Также в стоимость контракта включены расходы на 18 взрослых. Всего запланированы четыре смены, три из них по 100 человек и четвёртая на 65 детей.

Максимальная цена договора составила 20,4 млн руб. Таким образом, отдых одного ребёнка обойдётся заказчику в 52 тыс. руб.

Победитель торгов будет определён 3 мая 2017 года.

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