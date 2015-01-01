БСЗ заключит кредитный договор с ПАО «Росбанк»

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Во вторник, 11 апреля, исполнительный директор АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ) Наиль Шамсутдинов утвердил решение о проведении 14 апреля заседания совета директоров (наблюдательного совета) и опубликовал повестку заседания.

В частности, на заседании совета директоров предлагается обсудить заключение кредитного договора между БСЗ и ПАО «Росбанк» и утвердить цены на кальцинированную соду по одному из договоров поставки с ООО «ТД «Башкирская химия».

Напомним, сотрудничество старейшего Березниковского предприятия с башкирским торговым домом объясняется тем, что главным собственником БСЗ на сегодня является АО «Башкирская химия» из Стерлитамака.



