Пермский фармацевтический кластер получит субсидию в 95 млн руб.

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Совместный проект ЗАО «Медисорб» и Пермского национального исследовательского политехнического университета «Разработка и создание высокотехнологичного производства импортозамещающего лекарственного препарата для лечения ВИЧ-инфекций» стал победителем IX очереди конкурса по созданию высокотехнологичного производства и получит субсидию в размере 95 млн руб.

Проект реализуется в рамках деятельности фармацевтического кластера Пермского края.

Напомним, пермский фармкластер стал первым промышленным кластером, созданным на территории региона и поддержанным Минпромторгом России.

Источник — администрация губернатора Пермского края