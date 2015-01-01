Краевое министерство по регулированию контрактной системы начало отбор в общественный совет

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Как сообщает администрация губернатора Пермского края, в новый состав общественного совета при министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок не смогут войти лица, указанные в пункте 11 Порядка образования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Пермского края, утверждённого указом губернатора Пермского края от 19 февраля 2014 года №16.

Претендентам необходимо предложить темы для обсуждения на заседаниях Общественного совета.

Свои заявки (в свободной форме) необходимо направить до 15 мая 2017 года на адрес электронной почты olvponomareva@mrks.permkrai.ru.

Контактное лицо: Пономарева Ольга Васильевна, консультант отдела методологии управления методологии и сопровождения работы единых комиссий Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края, телефон (342) 237 56 15.

«Новый компаньон»