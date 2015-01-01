«Единая Россия» проведёт в регионах широкое обсуждение благоустройства городской среды

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Фото: Константин Долгановский

До 19 апреля региональные координаторы партпроекта «Городская среда» проведут мониторинг и предоставят информацию о том, какие меры по вовлечению граждан предусмотрены в правилах региональных программ

В апреле партия «Единая Россия» планирует начать в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Дискуссия необходима для того, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил его координатор, депутат Госдумы Александр Васильев, выступая на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе».

Для участия в мероприятии, проходящем 10-11 апреля в Москве, приглашены заместители секретарей региональных отделений и замруководители региональных исполкомов партии, за которыми закреплена проектная деятельность.

«Уже сегодня на всех сайтах региональных отделений партии появилась возможность подать заявку на благоустройство городских территорий. Любой желающий с помощью специальной формы может оставить пожелания по благоустройству своего города или двора. Это необходимо для учёта мнения граждан, для открытости и контроля за реализацией программы. Напомню, что президент Владимир Путин поставил задачу в своём послании Федеральному Собранию обеспечить максимальное включение граждан в реализацию данного проекта, чтобы жители городов сами выбирали, каким будет их двор», — отметил Васильев.

На реализацию «Городской среды» в федеральном бюджете предусмотрено 20 млрд руб., которые уже получили 72 региона. До 1 апреля 2017 года субъекты РФ должны были опубликовать проекты муниципальных программ благоустройства городской среды для их общественного обсуждения.

«Региональные координаторы партпроекта до 19 апреля проведут мониторинг и предоставят информацию о том, какие способы по вовлечению граждан в реализацию партпроекта прописаны в правилах региональных программ», — пояснил парламентарий.

В Пермском крае приступили к мониторингу; проводятся встречи с васильевжителями, которые оставляют заявки на сайте регионального отделения партии. Созданные в муниципалитетах общественные комиссии позволят определить дворы-участники программы на 2017 год. Региональный Общественный совет, созданный при партии «Единая Россия», возьмёт на контроль процесс реализации проекта с подключением активистов «Молодой Гвардии Единой России», общественных инспекторов Общественной палаты Пермского края и поможет сформировать заявки от жителей на 2018-2022 годы.

Михаил Борисов, региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Пермского края:

— Задача партии «Единая Россия» — проконтролировать не только, чтобы двор был сделан «добротно», но и соответствовал пожеланиям жителей, которые готовы принять участие в улучшении дворового пространства. Нам необходимо вместе с депутатским корпусом, представителями администрации занимать единую позицию. Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» стала возможной только благодаря президенту РФ и партии «Единая Россия».

В муниципальных образованиях мы чётко и ясно должны объяснять жителями, как и каким образом, они должны поступить, чтобы их двор стал частичкой «малой Родины».

Проект, направленный на улучшение качества комфортной городской среды, позволит сплотить сотни тысяч людей, проживающих на территории нашего края.

До 21 апреля в Пермском крае планируется окончательно завершить формирование списка объектов на 2017 год по проекту «Городская среда».

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края