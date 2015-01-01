Аукцион на оснащение школ камерами видеонаблюдения к ЕГЭ признан несостоявшимся

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Электронный аукцион на оборудование пунктов сдачи ЕГЭ в Прикамье средствами видеофиксации был признан несостоявшимся из-за того, что на него поступила только одна заявка ПАО «Ростелеком».

Напомним, стоимость оборудования и технического обслуживания в 71 пункте проведения ЕГЭ в Прикамье было оценено почти в 20 млн руб., что на 800 тыс. руб. больше, чем в прошлом году.

Таким образом, на установку камер, комплектующих и их обслуживания в каждом пункте проведения экзамена планируется потратить чуть более 280 тыс. руб.

Заказчиком установки и технического обслуживания ip-камер и другого оборудования для наблюдения за ходом проведения экзаменов выступило Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.

Напомним, ЕГЭ досрочного периода начались в Прикамье с 12 апреля, на которые зарегистрирован 141 школьник. ЕГЭ пройдут по биологии, обществознанию, физике, английскому языку, литературе и русскому языку.

Все экзамены пройдут в одной школе.