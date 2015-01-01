Максим Решетников и Алексей Миллер обсудили вопросы газификации Прикамья
Сегодня, 11 апреля, глава региона Максим Решетников и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провели рабочую встречу, в ходе которой рассматривались вопросы газификации территорий региона.
«Пермский край и компания «Газпром» реализуют генеральную схему газоснабжения и газификации нашего региона, на основании которой сформирована программа до 2020 года. При этом новые реалии, рост числа потребителей требуют корректировок данной программы», — отметил Максим Решетников.
Глава Прикамья подчеркнул, что в генеральную схему необходимо включить межпоселковый газопровод ГРС Барда — ГРС Оса Осинского муниципального района Пермского края, протяжённостью 30 км и газопровод Сивинского муниципального района протяжённостью
Одним из условий расширения и увеличения программы газификации глава «Газпрома» назвал контроль за своевременностью платежей со стороны муниципалитетов и управляющих компаний и сокращение долгов по ним.
Источник — администрация губернатора Пермского края