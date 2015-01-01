Максим Решетников и Алексей Миллер обсудили вопросы газификации Прикамья

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Сегодня, 11 апреля, глава региона Максим Решетников и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провели рабочую встречу, в ходе которой рассматривались вопросы газификации территорий региона.

«Пермский край и компания «Газпром» реализуют генеральную схему газоснабжения и газификации нашего региона, на основании которой сформирована программа до 2020 года. При этом новые реалии, рост числа потребителей требуют корректировок данной программы», — отметил Максим Решетников.

Глава Прикамья подчеркнул, что в генеральную схему необходимо включить межпоселковый газопровод ГРС Барда — ГРС Оса Осинского муниципального района Пермского края, протяжённостью 30 км и газопровод Сивинского муниципального района протяжённостью 27 км . Кроме того, Максим Решетников озвучил предложения по замене станции приёма и хранения сжиженного природного газа в Кочевском районе на аналогичный объект в Ильинском муниципальном районе.

Одним из условий расширения и увеличения программы газификации глава «Газпрома» назвал контроль за своевременностью платежей со стороны муниципалитетов и управляющих компаний и сокращение долгов по ним.

Источник — администрация губернатора Пермского края