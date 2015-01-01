Березниковский кирпичный завод перешёл на укороченный рабочий день Сокращений на предприятии пока не ожидается

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bkz-brick.ru

Как сообщил источник «Нового компаньона», ООО «Березниковский кирпичный завод» (БКЗ) с февраля работает в режиме укороченного рабочего дня. В бухгалтерии завода эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, сказав только, что «давать комментарии не имеют права, а директор, к сожалению, на больничном».

По информации работников предприятия, сокращений на заводе «пока нет».

БКЗ ранее входил в структуру «Уралкалия». Предприятие производит облицовочный, рядовой строительный кирпич, «евро-кирпич». ООО было зарегистрировано 11 декабря 2002 года с уставным капиталом 24, 6 млн руб. Численность сотрудников предприятия составляет порядка 80 человек.

Как сообщает информированный источник, проблема предприятия заключается в том, что у него недостаточно большой сбыт.

«В том числе, из-за недостаточно высокого качества продукции, связанного с отсутствием хорошего сырья», — комментирует эксперт.