Наибольшей популярностью у пермяков пользуется сфера продаж
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Эксперты портала «Avito Работа» проанализировали рынок труда в России за первый квартал 2017 года и выяснили, что количество откликов по местным вакансиям в Перми выросло на 4%, а по сравнению с четвёртым кварталом 2016 года — на 8%.
При этом наибольшей популярностью у пермяков пользовались сферы: продаж (19%), без опыта работы (18%), строительства (15%), транспорта (12%) и производства (10%).
По сравнению с первым кварталом прошлого года интерес к сфере продаж снизился на 18%.
«Новый компаньон»
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