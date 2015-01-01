В Перми выступят победители «Большой оперы» Ксения Нестеренко и Тигран Оганян примут участие в фестивале Владимира Спивакова

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Если вам не удастся раздобыть билеты на выступление Дианы Вишнёвой и Натальи Осиповой на закрытие Дягилевского фестиваля, есть хорошее утешение: в этот же день на другой площадке в Перми тоже выступят звёзды — правда, не танцевальные, а вокальные. В концерте фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...» с Национальным филармоническим оркестром России в Большом зале филармонии выступят победители последнего сезона «Большой оперы» феноменальные Ксения Нестеренко и Тигран Оганян.

Победительница телепроекта «Большая опера-2016» студентка Саратовской консерватории Ксения Нестеренко — внучка легендарного певца Евгения Нестеренко, и это заметно. Будучи самой юной среди участников телевизионного конкурса — ей было тогда всего 19 лет, — она показала удивительное мастерство, упорство, стремление к совершенству.

Солист молодёжной оперной программы Национального академического театра оперы и балета им. Ал. Спендиаряна (Ереван) Тигран Оганян ни в чём не уступает коллеге. То, что Ксения стала победителем, а он всего лишь финалистом, — это в большой степени случайность. Оганян обладает невероятной красоты тенором, который хочется назвать итальянским.

Программа концерта будет объявлена позже, но билеты уже в продаже.