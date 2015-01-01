Объекты АО «Транснефть-Прикамье» пройдут экспертизу промышленной безопасности

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АО «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» 10 апреля объявило конкурс на проведение экспертизы промышленной безопасности на объектах: АО «Транснефть-Север», АО «Транснефть-Дружба», АО «Транснефть-Прикамье», ООО «Транснефть-Балтика».

Как говорится в конкурсной документации, в ходе экспертизы промышленной безопасности будет проверяться соответствие документации предъявляемым к ней установленным действующим законодательством Российской Федерации требованиям промышленной безопасности. В том числе будет проверяться документация на консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, а также на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Результаты экспертизы будут внесены в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Максимальная стоимость работ составила 783 тыс. 502 руб.

С подрядчиком будет заключено соглашение о неразглашении информации.

Напомним, АО «Транснефть-Прикамье» является одним из крупнейших дочерних предприятий ПАО «Транснефть» и обеспечивает работу более 6 тыс. км магистральных нефтепроводов в однониточном исчислении, в том числе более 267 км подводных переходов. В составе общества находится пять районных управлений с центрами в Казани, Аламетьевске, Перми, Ижевске и Лениногорске.

Именно АО «Транснефть-Прикамье» 29 апреля прошлого года направило жителям микрорайона Запруд 16 писем с требованием в 30-дневный срок снести дома, оказавшиеся в охранной зоне нефтепроводов. Тогда же жители домов и земельных участков обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину и президенту ПАО «Транснефть» Николаю Токареву с просьбой минимизировать риски, связанные со сносом их домов.

«Новый компаньон»