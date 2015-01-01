Экс-председатель краевого ЗАГСа отправится в колонию-поселение

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Бывший председатель краевого комитета ЗАГС Артём Ситников по решению Ленинского районного суда отправится на три года в колонию-поселение. Кроме того, он лишён права в течение трёх лет занимать организационно-распорядительные должности в государственной и муниципальной власти и должен выплатить ущерб в размере 11 млн 99 тыс. руб. краевому комитету ЗАГС.

Напомним, реальный срок бывший чиновник получил после того, как выяснилось, что в договоре на аренду здания площадью 174,4 кв. метра в селе Усть-Кишерть, который Артём Ситников подписал 22 декабря 2012 года с ООО «Саммит», стоимость была завышена в несколько раз. Бывший глава краевого ЗАГСа обвинён в превышении должностных полномочий.

«Новый компаньон»