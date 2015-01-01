Исполнительный директор «Уралгорнефтемаша» обвиняется в сокрытии от налоговой 13,3 млн руб.

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Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора ООО «Уралгорнефтемаш», подозреваемого в сокрытии 13,3 млн руб. (ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

Следствием установлено, что с 28 июля по 8 октября 2014 года он, заведомо зная об имеющейся у организации недоимки по налогам и сборам в сумме более 2,2 млн руб., скрыл денежные средства, за счёт которых производилось взыскание недоимки в общей сумме более 13,3 миллиона рублей, путем ведения финансово-хозяйственной деятельности с использованием расчетных счетов фирм-партнёров.

Уголовное дело направлено в суд.

«Новый компаньон»