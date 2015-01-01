Мотовилихинский суд продлил арест Павлу Пахунову до 14 мая

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Мотовилихинский районный суд продлил арест чиновнику городской администрации — Павлу Пахунову, заместителю начальника департамента земельных отношений администрации Перми до 14 мая 2017 года и перевёл его под домашний арест. Оставлен под арестом и другой подозреваемый по этому же уголовному делу — Семён Евдокимов.

Напомним, чиновника подозревают в получении взятки в размере 525 тыс. руб. за предоставление земельного участка в Орджоникидзевском районе. Пахунова и Евдокимова задержали 15 февраля у «Горного хрусталя», где якобы должна была состояться передача денег. Сейчас Пахунову грозит до 12 лет лишения свободы.

«Новый компаньон»