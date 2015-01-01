Из-за вспышки на Пермском пороховом заводе двое сотрудников получили ожоги
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Как сообщает пресс-служба Пермского порохового завода, в понедельник, 10 апреля, ранним утром при обслуживании технологического оборудования на территории предприятия произошла вспышка.
В результате происшествия пострадали двое сотрудников. Они получили лёгкие ожоги.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи и силы пожарной охраны. В настоящее время пострадавшие госпитализированы.
На предприятии работает специальная комиссия.
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