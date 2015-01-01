В пермском отделении «Росэнергобанка» не комментируют отзыв у банка лицензии

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Как сообщается на сайте Центробанка, решение о лишении «Росэнергобанка» лицензии на осуществление банковской деятельности было принято по причине того, что банк оказался неспособным исполнять свои обязательства перед кредиторами. Кроме того, банк недостоверно сообщал отчётные данные о неудовлетворённых требованиях кредиторов.

По информации Банка Росссии, проблемы у «Росэнергобанка» возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели, низким качеством управления и активов. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выразившееся в выводе активов а также в составлении недостоверной финансовой отчётности.

В связи с чем Центробанк планирует направить материалы в следственный комитет РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов).

В «Росэнергобанке» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

В Перми работает одно отделение «Росэнергобанка» на ул. Краснова, 34. Но ситуацию с закрытием банка, в пермском офисе комментировать отказались.