В Перми на продажу выставлен спортивно-гостиничный комплекс Hamilton

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Фото: Константин Долгановский

В Перми на продажу выставлен комплекс Hamilton, который был построен в Перми пять лет назад.

Напомним, комплекс изначально позиционировался как спортивная деревня, где был открыт первый в Пермском крае всепогодный грунтовый теннисный корт. Торжественное открытие состоялось в конце декабря 2013 года.

В церемонии участвовал генеральный директор спортивно-гостиничного комплекса Юрий Хомутов.

В спортивном центре есть два летних грунтовых теннисных корта, ресторан на 70 мест, мини-отель на девять номеров, три зала для фитнеса, массажные кабинеты, зал для настольного тенниса и бильярдный зал.

Комплекс расположен в строящемся микрорайоне «Ива».

Hamilton включает в себя три здания: двухэтажный дом по ул. Сакко и Ванцетти площадью почти 600 кв. м на участке 1200 кв. м, трёхэтажное здание площадью 212,6 кв. м с участком, равным первому, и дом по ул. Артёма, в котором размещаются три этажа площадью 1248 кв. м на участке 2400 кв. м.

Внутри спортивного комплекса расположены крытый теннисный корт с покрытием «Хард» мирового уровня, а также парковка.

Стоимость всего комплекса оценена в 120 млн руб. (44 тыс. руб. за квадратный метр). Однако собственник готов продать комплекс частями. В частности, два из трёх зданий собственник продаст за 35 млн руб. каждое, и одно за 50 млн руб.

Прибыль от спортивно-гостиничного комплекса может составить от 1 до 2 млн руб. в месяц.