ООО «СУ-157» выплатит 300 тыс. руб. за некачественную чистку снега

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Добрянский районный суд признал ООО «Строительное управление — 157» («СУ-157») виновным в совершении административного правонарушения по ст. 12.34 КоАП РФ.

Как выяснилось, подрядчик был привлечён к административной ответственности за некачественную чистку участка автодороги «Пермь-Березники». Так, проезжая часть не была расчищена на всю ширину, на обочине имелись отложения рыхлого снега высотой более 16 см, у барьерных ограждений образовались снежные валы высотой более 16 см.

Подрядчик обратился с жалобой на решение Добрянского суда в Пермский краевой суд, но тот оставил решение первой инстанции без изменений.

Источник — пресс-служба Пермского краевого суда



