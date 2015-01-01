В Министерстве энергетики РФ обсудили проблемы региональной экономики

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7 апреля глава Пермского края Максим Решетников принял участие в заседании коллегии Министерства энергетики Российской Федерации, темой которой стали основные итоги функционирования ТЭК в 2016 году, а также задачи на среднесрочную перспективу.

Выступая с докладом, Максим Решетников отметил, что тема энергетики является одной из ключевых для Пермского края:

«Буквально на днях встречался с сельхозпроизводителями, и они жаловались, что почувствовали сильный всплеск цен на рынке мощности. В регионе, по сравнению с ноябрём 2016 года, на 1/3 подорожала мощность. Поэтому требуется изменение системы регулирования цен, чтобы таких резких всплесков не было — это сильно подрывает настроения реального сектора».

Кроме того, глава Пермского края остановился на проблеме стоимости электроэнергии:

«Из-за резких скачков цен предприятиям за передачу электроэнергии выставляется цена в два раза больше себестоимости. Это приводит к тому, что многие предприятия рассматривают возможность создания собственной генерации. В результате у нас всё больше нагрузки приходится на всё меньшее число потребителей — бюджетники, сельское хозяйство и машиностроение. Очевидно, что ситуация становится крайне сложной, она душит существующий, только недавно возродившийся экономический рост. Всё это требует достаточно серьёзных изменений в регулировании энергетики от ФАС, Минэнерго и Минэка».

Одной из задач для развития реального сектора экономики региона Максим Решетников обозначил формирование долгосрочного госзаказа для предприятий:

«Прикамье обладает очень мощным промышленным потенциалом, который работает на ТЭК. И этой промышленности нужен долгосрочный заказ, которого сегодня нет — отрасль видит перспективу развития лишь на год — два вперёд. Поэтому я бы предложил перейти к логике государственных заказов в виде контрактов жизненного цикла. Когда бы крупные сырьевые компании, как «Газпром», получая газоперекачивающие агрегаты, платили бы по сути за час работы. За счёт этого можно сгладить пики производства таких крупных установок, а когда заказов нет, то предприятия зарабатывают на обслуживании этой же техники».

Также глава Прикамья отметил необходимость дальнейшей работы по реструктуризации шахт:

«На данный момент требуется уточнить подход к данной программе, так как в результате масштабного переселения семей, посёлки, в которых они жили, остаются пустыми, и это приводит к формированию территорий со сложной социально-экономической ситуацией».

В заседании коллегии также приняли участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, министр энергетики РФ Александр Новак, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также представители других федеральных министерств и ведомств и главы регионов РФ.

Источник — администрация губернатора Пермского края