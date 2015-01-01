«Прогноз» попал в реестр недобросовестных поставщиков

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В 1 квартале 2017 года компания «Прогноз» попала в реестр недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ (закон о контрактной системе), — сообщает деловой портал TAdviser.ru. Записи в реестр были внесены в феврале и марте. Они касаются выполнения работ для департамента экономики Тюменской области и «Информационного центра при главе Республики Саха (Якутия)».

В первом случае «Прогноз» должен был выполнить работы по развитию и сопровождению системы планирования и мониторинга социально-экономического развития Тюменской области. Объём контракта составлял 3,8 млн руб. Во втором — обеспечить сопровождению информационно-аналитической системы ситуационного центра главы Якутии за 1,5 млн руб.

В обоих случаях сроки оказания услуг были обозначены декабрем 2016 года и контаркты были расторгнуты: заказчики в односторннем порядке отказались от их исполнения. Согласно 44-ФЗ, такой отказ для заказчика допускается в связи с существенным нарушением поставщиком условий контракта.

Реестр находится в открытом доступе. Информация о недобросовестном поставщике по закону содержится в нем два года, после чего удаляется.

Заказчики, проводящие закупки по 44-ФЗ о контрактной системе, вправе установить требования об отсутствии поставщика в реестре недобросовестных поставщиков и отклонить заявку организации, если она в него включена. Таким образом, «Прогнозу» на протяжении двух лет будет затруднительно участвовать в госзакупках. При этом пользоваться реестром недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ могут и заказчики, закупающие товары и услуги по 223-ФЗ .

По данным базы «Контур-Фокус», в 2014 году объём контрактов «Прогноза», заключенных по 44-ФЗ, превышал 1,3 млрд руб. В 2015 году их объём сократился примерно до 505 млн руб. В 2016 году на фоне возникших в компании проблем объём контрактов по 44-ФЗ у «Прогноза» снизился до 30,5 млн руб.